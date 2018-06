Pucano na mladića srpske nacionalnosti u Kosovskoj Mitrovici

Dvadesetjednogodišnji Srbin J.A. ranjen je u mešovitom naselju Suvi Do, u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, kada su na njega, prema svedočenju povređenog mladića, iz auta u pokretu nepoznate osobe pucale iz vatrenog oružja.

Zadobio je povredu u predelu potkolenice, najverovatnije hicem iz pištolja i prebačen je u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. Van životne opasnosti je. "Mladić je rekao da se u trenutku kada je do pucnjave došlo, on kretao pešice, dok je, prema njegovom svedočenju, pucano iz vozila u pokretu u kojem su se, kako on navodi, nalazila dva lica. On je sam policiji prijavio slučaj, s obzirom na to da je bio u svesnom stanju", rekao je za KoSSev...