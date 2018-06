Odbojkašice Srbije u dramatičnoj utakmici izgubile od Turske

Beta pre 3 sata

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je danas od Turske sa 2:3 u prvoj utakmici Grupe B završnog turnira u Nanđingu.Srbija je je bila nadomak pobede, ali je Turska ipak uspela da slavi rezultatom 20:25, 25:21, 25:18, 19:25, 16:14.Najefikasnija u pobedničkoj ekipi bila je Hande Baladin sa 20 poena, dok je Ebrar Karakurt dodala 14.U selekciji Srbije istakla se Tijana Bošković sa 31 poenom, dok je Milena Rašić upisala 14.Srbija će sutra takođe od 9.00 igrati protiv SAD za plasman u polufinale, dok Turska, posle jučerašnjeg poraza od Amerikanki sa 2:3, čeka rasplet upravo tog meča.Ekipa Zorana Terzića dobro je počela utakmicu, kvalitetnom igrom u prvom setu došla je do prednosti od 1:0 u setovima. Turska je potom podigla nivo igre, a došlo je i do velikog pada u igri Srbije, što je rival iskoristio i preokrenuo rezultat.Srbija je ipak i pored zaostatka od 2:1 u setovima, uspela da konsoliduje reodove, te u četvrtom setu dobrom igrom u polju, ali i na mreži dođe do izjednačenja.Na servis Milene Rašić u odlučujućem setu pri rezultatu 7:7, Srbija je vezala tri poena, kojim je došla do prednosti od 10:7. Turska je ipak uspela da uhvati priključak, dođe do preokreta serijom 4:0 i vođstva od 13:12, ali Srbija je zahvaljujući servis greški protivnika i bloka Jovane Stevanović prva stigla do meč lopte.Ekipa Zorana Terzića nije iskoristila priliku da se plasira u polufinale, usled dve greške Tijane Bošković u završnici susreta, pa je na kraju Turska došla do pobede, prve posle četiri godine protiv Srbije, i tako došla na korak od plasmana u polufinale.