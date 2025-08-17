Užas kod Zrenjanina, mladić (27) divljao BMW-om, pa pokosio dve biciklistkinje: Jedna preminula na licu mesta

M. K. P. (1998) iz okoline Zrenjanina uhapšen je zbog krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je, sinoć oko 20.25 časova u Ečki, upravljajući automobilom marke "BMV“ pod dejstvom alkohola i benzodiazepina, naleteo na dve biciklistkinje. Četrdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, dok je četrdesetsedmogodišnjakinja prevezena u Urgentni centar zrenjaninske bolnice, gde su joj konstatovane