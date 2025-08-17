Užas kod Zrenjanina, mladić (27) divljao BMW-om, pa pokosio dve biciklistkinje: Jedna preminula na licu mesta

Mondo pre 41 minuta  |  Ivana Lazić
Užas kod Zrenjanina, mladić (27) divljao BMW-om, pa pokosio dve biciklistkinje: Jedna preminula na licu mesta
M. K. P. (1998) iz okoline Zrenjanina uhapšen je zbog krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je, sinoć oko 20.25 časova u Ečki, upravljajući automobilom marke "BMV“ pod dejstvom alkohola i benzodiazepina, naleteo na dve biciklistkinje. Četrdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, dok je četrdesetsedmogodišnjakinja prevezena u Urgentni centar zrenjaninske bolnice, gde su joj konstatovane
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zrenjaninac pijan automobilom naleteo na dve biciklistinje, jedna preminula na licu mesta

Zrenjaninac pijan automobilom naleteo na dve biciklistinje, jedna preminula na licu mesta

N1 Info pre 16 minuta
Pod dejstvom alkohola usmrtio biciklistkinju

Pod dejstvom alkohola usmrtio biciklistkinju

I Love Zrenjanin pre 21 minuta
Automobilom u Ečkoj naleteo na biciklistkinje – jedna poginula, druga teško povređena

Automobilom u Ečkoj naleteo na biciklistkinje – jedna poginula, druga teško povređena

RTS pre 21 minuta
Pijan i na lekovima usmrtio ženu: Uhapšen vozač iz Ečke koji je oborio dve biciklistkinje, jedna stradala, druga teško…

Pijan i na lekovima usmrtio ženu: Uhapšen vozač iz Ečke koji je oborio dve biciklistkinje, jedna stradala, druga teško povređena

Nova pre 21 minuta
Uhapšen Zrenjaninac koji je pregazio dve biciklistkinje

Uhapšen Zrenjaninac koji je pregazio dve biciklistkinje

Euronews pre 16 minuta
Uhapšen Zrenjaninac koji je pregazio dve biciklistkinje

Uhapšen Zrenjaninac koji je pregazio dve biciklistkinje

RTV pre 1 sat
Pijan i na tabletama BMW-om naleteo na dve biciklistkinje u Ečki: Jedna poginula na licu mesta

Pijan i na tabletama BMW-om naleteo na dve biciklistkinje u Ečki: Jedna poginula na licu mesta

Radio 021 pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BMWZrenjaninbezbednost u saobraćaju

Sport, najnovije vesti »

Zrenjaninac pijan automobilom naleteo na dve biciklistinje, jedna preminula na licu mesta

Zrenjaninac pijan automobilom naleteo na dve biciklistinje, jedna preminula na licu mesta

N1 Info pre 16 minuta
Pod dejstvom alkohola usmrtio biciklistkinju

Pod dejstvom alkohola usmrtio biciklistkinju

I Love Zrenjanin pre 21 minuta
Automobilom u Ečkoj naleteo na biciklistkinje – jedna poginula, druga teško povređena

Automobilom u Ečkoj naleteo na biciklistkinje – jedna poginula, druga teško povređena

RTS pre 21 minuta
Pijan i na lekovima usmrtio ženu: Uhapšen vozač iz Ečke koji je oborio dve biciklistkinje, jedna stradala, druga teško…

Pijan i na lekovima usmrtio ženu: Uhapšen vozač iz Ečke koji je oborio dve biciklistkinje, jedna stradala, druga teško povređena

Nova pre 21 minuta
Pešić slavio u „svom“ Minhenu pa poručio: „Bila nam je potrebna ova utakmica“

Pešić slavio u „svom“ Minhenu pa poručio: „Bila nam je potrebna ova utakmica“

Vesti online pre 21 minuta