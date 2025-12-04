Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je "izgubio živce" (foto)

Blic pre 16 minuta
Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je…

Policija je sprovela istragu, a osumnjičeni je nakon ispitivanja zadržan u pritvoru Osumnjičeni, nakon što je izbo žrtvu, sam je pozvao Hitnu pomoć Mirko V. (49) ubijen je u subotu uveče u bečkom okrugu Leopoldstat, a 56-godišnji Hrvat je priznao da ga je usmrtio nožem.

Kako pišu austrijski mediji, oni su se posvađali zbog politike, a onda je verbalni sukob prerastao u fizički, te se na kraju završilo tragično. Osumnjičeni je u trenutku izvršenja zločina bio pod jakim uticajem alkohola, piše austrijski portal "Kurier". Bečka policija je u ponedeljak saopštila da je 56-godišnjak priznao da je izbo žrtvu. Kao motiv je naveo da je "tokom svađe izgubio živce". Zločin se dogodio u stanu 46-godišnje žene u Ulici Šrejgase, koja je bila
Otvori na blic.rs

Beč »

Otrovao se mineralnom vodom u restoranu u Beču. Penzioner svratio na ručak, a posle 2 gutljaja završio na intenzivnoj: "Pakao…

Otrovao se mineralnom vodom u restoranu u Beču. Penzioner svratio na ručak, a posle 2 gutljaja završio na intenzivnoj: "Pakao, kao da gorim iznutra"

Blic pre 2 sata
Đurić sutra u Beču na Ministarskom savetu OEBS-a

Đurić sutra u Beču na Ministarskom savetu OEBS-a

Danas pre 3 sata
RTS odabrao 24 numere na "Pesmi za Evroviziju 2026": Evo koje su

RTS odabrao 24 numere na "Pesmi za Evroviziju 2026": Evo koje su

Radio 021 pre 6 sati
Objavljen spisak takmičara za PZE 2026. Jedan od njih će predstavljati Srbiju na Evroviziji, a ona ne odustaje od te namere!

Objavljen spisak takmičara za PZE 2026. Jedan od njih će predstavljati Srbiju na Evroviziji, a ona ne odustaje od te namere!

Alo pre 6 sati
Izabrane 24 kompozicije za takmičenje „Pesma za Evroviziju“

Izabrane 24 kompozicije za takmičenje „Pesma za Evroviziju“

Sputnik pre 8 sati
Takmiči se na PZE '26, a godinama je nema u javnosti: U vezi je sa MMA borcem, ne biste je prepoznali

Takmiči se na PZE '26, a godinama je nema u javnosti: U vezi je sa MMA borcem, ne biste je prepoznali

Telegraf pre 8 sati
RTS odabrao 24 pesme koje će se takmičiti za srpskog predstavnika na Evroviziji

RTS odabrao 24 pesme koje će se takmičiti za srpskog predstavnika na Evroviziji

Beta pre 9 sati
Beč »

Ključne reči

Beč

Hronika, najnovije vesti »

Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je…

Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je "izgubio živce" (foto)

Blic pre 16 minuta
(Foto) Ljudsko tkivo, čekić, makaze, testera... Veštak na suđenju otkrio šta je nađeno u kesama za smeće u blizini kuće Ane…

(Foto) Ljudsko tkivo, čekić, makaze, testera... Veštak na suđenju otkrio šta je nađeno u kesama za smeće u blizini kuće Ane Volš: "Analiza krvi je pokazala..."

Blic pre 1 sat
Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Danas pre 2 sata
Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik…

Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik

Blic pre 2 sata
Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu

Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu

Danas pre 2 sata