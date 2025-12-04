Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je "izgubio živce" (foto)

Policija je sprovela istragu, a osumnjičeni je nakon ispitivanja zadržan u pritvoru Osumnjičeni, nakon što je izbo žrtvu, sam je pozvao Hitnu pomoć Mirko V. (49) ubijen je u subotu uveče u bečkom okrugu Leopoldstat, a 56-godišnji Hrvat je priznao da ga je usmrtio nožem.

Kako pišu austrijski mediji, oni su se posvađali zbog politike, a onda je verbalni sukob prerastao u fizički, te se na kraju završilo tragično. Osumnjičeni je u trenutku izvršenja zločina bio pod jakim uticajem alkohola, piše austrijski portal "Kurier". Bečka policija je u ponedeljak saopštila da je 56-godišnjak priznao da je izbo žrtvu. Kao motiv je naveo da je "tokom svađe izgubio živce". Zločin se dogodio u stanu 46-godišnje žene u Ulici Šrejgase, koja je bila