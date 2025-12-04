Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je danas pritvor do 30 dana A.

S, osumnjičenom za izazivanje teške saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo. U saopštenju je navedeno da je pritvor određen i zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Protiv rešenja o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom