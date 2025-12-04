Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je danas pritvor do 30 dana A.

S, osumnjičenom za izazivanje teške saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo. U saopštenju je navedeno da je pritvor određen i zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Protiv rešenja o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto) Vozač "BMW-a" imao letnje gume u trenutku nesreće? Novi detalji stravičnog udesa u Novom Sadu: "Čekao je da mu ih neko…

(Foto) Vozač "BMW-a" imao letnje gume u trenutku nesreće? Novi detalji stravičnog udesa u Novom Sadu: "Čekao je da mu ih neko donese iz inostranstva"

Blic pre 5 sati
Određen pritvor vozaču "BMW-a" Izazvao stravičnu nesreću u Novom Sadu, taksista poginuo: Evo koliko robije mu preti (foto)

Određen pritvor vozaču "BMW-a" Izazvao stravičnu nesreću u Novom Sadu, taksista poginuo: Evo koliko robije mu preti (foto)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Hronika, najnovije vesti »

(Video, foto) Mladić iz Srbije poginuo u Holandiji Udario ga auto dok je vozio bicikl: Lekari uzaludno pokušavali da ga ožive…

(Video, foto) Mladić iz Srbije poginuo u Holandiji Udario ga auto dok je vozio bicikl: Lekari uzaludno pokušavali da ga ožive

Blic pre 2 sata
Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je…

Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je "izgubio živce" (foto)

Blic pre 3 sata
(Foto) Ljudsko tkivo, čekić, makaze, testera... Veštak na suđenju otkrio šta je nađeno u kesama za smeće u blizini kuće Ane…

(Foto) Ljudsko tkivo, čekić, makaze, testera... Veštak na suđenju otkrio šta je nađeno u kesama za smeće u blizini kuće Ane Volš: "Analiza krvi je pokazala..."

Blic pre 4 sati
Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Danas pre 5 sati
Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu

Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu

Danas pre 5 sati