(Foto) Vozač "BMW-a" imao letnje gume u trenutku nesreće? Novi detalji stravičnog udesa u Novom Sadu: "Čekao je da mu ih neko donese iz inostranstva"

Vozaču je određeno 30 dana pritvora zbog krivične prijave za ugrožavanje javnog saobraćaja Zakon u Srbiji nalaže obavezno korišćenje zimskih guma od 1. novembra do 1. aprila pod određenim vremenskim uslovima Muškarac A.S. (25) izazvao je u ponedeljak tešku saobraćajnu nesreću u Novom Sadu u kojoj je stradao taksista B.

K., dok su četiri osobe povređene. Istraga će utvrditi sve okolnosti teške nesreće koja se dogodila, a prema rečima pojedinih Novosađana, navodno je osumnjičeni vozač danima pre nesreće divljao po ulicama. Kako Republika saznaje A.S. je na svom automobilu imao letnje gume. - Na BMW-u su bile letnje gume u trenutku udesa, a A.S. je čekao da mu neko iz inostranstva dostavi nove zimske gume, pa se sa letnjim gumama vozao kroz grad danima - navodi izvor. Zakon u Srbiji