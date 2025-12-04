Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu
Policija u Beogradu uhapsila je L. V. (20), Đ. V. (18) i V. M. (18) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje, dok je zbog istog krivičnog dela osumnjičeni maloletnik (17) saslušan, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni su u novembru, u Višnjičkoj banji, vidno noseći obeležja jedne navijačke grupe prišli četrnaestogodišnjaku i petnaestogodišnjaku, od kojih su tražili da skinu majice sa obeležjem jednog
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik…

Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik

Blic pre 2 sata
Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik…

Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hronika, najnovije vesti »

Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je…

Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je "izgubio živce" (foto)

Blic pre 17 minuta
(Foto) Ljudsko tkivo, čekić, makaze, testera... Veštak na suđenju otkrio šta je nađeno u kesama za smeće u blizini kuće Ane…

(Foto) Ljudsko tkivo, čekić, makaze, testera... Veštak na suđenju otkrio šta je nađeno u kesama za smeće u blizini kuće Ane Volš: "Analiza krvi je pokazala..."

Blic pre 1 sat
Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Danas pre 2 sata
Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu

Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu

Danas pre 2 sata
(Foto) Vozač "BMW-a" imao letnje gume u trenutku nesreće? Novi detalji stravičnog udesa u Novom Sadu: "Čekao je da mu ih neko…

(Foto) Vozač "BMW-a" imao letnje gume u trenutku nesreće? Novi detalji stravičnog udesa u Novom Sadu: "Čekao je da mu ih neko donese iz inostranstva"

Blic pre 2 sata