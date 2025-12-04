Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik

Blic pre 4 sati
Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik…

Zadržavanje i saslušanje osumnjičenih sprovedeno je prema nalogu nadležnih tužilaštava Pretresom su pronađeni predmeti povezani s izvršenjem krivičnog dela Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula uhapsili su L.

V. (20), Đ. V. (18) i V. M. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, dok je zbog istog krivičnog dela osumnjičeni maloletnik (17) saslušan. Osumnjičeni su u novembru, u Višnjičkoj banji, vidno noseći obeležja jedne navijačke grupe prišli četrnaestogodišnjaku i petnaestogodišnjaku, od kojih su tražili da skinu majice sa obeležjem jednog sportskog kluba i uz pretnju nožem, naneli im lake telesne povrede. Pretresom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu

Osumnjičeni za napad na maloletnike u Višnjičkoj banji uhapšeni u Beogradu

Danas pre 4 sati
Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik…

Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPPalilula

Hronika, najnovije vesti »

(Video, foto) Mladić iz Srbije poginuo u Holandiji Udario ga auto dok je vozio bicikl: Lekari uzaludno pokušavali da ga ožive…

(Video, foto) Mladić iz Srbije poginuo u Holandiji Udario ga auto dok je vozio bicikl: Lekari uzaludno pokušavali da ga ožive

Blic pre 58 minuta
Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je…

Ovo je Srbin kojeg je Hrvat ubio u Beču Posvađali se zbog politike, pa potegao nož i izbo Mirka: U policiji rekao da je "izgubio živce" (foto)

Blic pre 1 sat
(Foto) Ljudsko tkivo, čekić, makaze, testera... Veštak na suđenju otkrio šta je nađeno u kesama za smeće u blizini kuće Ane…

(Foto) Ljudsko tkivo, čekić, makaze, testera... Veštak na suđenju otkrio šta je nađeno u kesama za smeće u blizini kuće Ane Volš: "Analiza krvi je pokazala..."

Blic pre 2 sata
Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Viši sud u Novom Sadu: Osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u Jevrejskoj ulici određen pritvor do 30 dana

Danas pre 4 sati
Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik…

Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik

Blic pre 4 sati