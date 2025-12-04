Terali dečake da skinu navijačke majice, pa potegli nož. Oglasio se MUP: Uhapšena trojica na Paliluli, među njima i maloletnik…

Zadržavanje i saslušanje osumnjičenih sprovedeno je prema nalogu nadležnih tužilaštava Pretresom su pronađeni predmeti povezani s izvršenjem krivičnog dela Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula uhapsili su L.

V. (20), Đ. V. (18) i V. M. (2007) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, dok je zbog istog krivičnog dela osumnjičeni maloletnik (17) saslušan. Osumnjičeni su u novembru, u Višnjičkoj banji, vidno noseći obeležja jedne navijačke grupe prišli četrnaestogodišnjaku i petnaestogodišnjaku, od kojih su tražili da skinu majice sa obeležjem jednog sportskog kluba i uz pretnju nožem, naneli im lake telesne povrede. Pretresom