RTS odabrao 24 pesme koje će se takmičiti za srpskog predstavnika na Evroviziji

Beta pre 11 minuta

Radio-televizija Srbije (RTS) saopštila je danas da je izabrala 24 kompozicije koje će se takmičiti na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026" (PZE), a samo takmičenje biće održano krajem februara.

Pobednik PZE, na kom se ove godine takmiči 24 umesto 30 izvođača, predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Beču, u maju mesecu naredne godine.

Učesnici koji su prošli izbor selekcione komisije su: Mirna Radulović sa pesmom "Omaja", Zona "Čairi", Anabela Mitić "Trampolina", Iva Grujin "Otkrivam sebe", LU-KA "Veruj", Makao bend "Daj nam svet", Lores "Unseen", Harem Girls "Bom Bom", Jack Lupino "Adrenalin", Zejna "Jugoslavija", Milica Burazer "Svima vama treba mama".

Na takmičenju će učestvovati i Manivi "Svaki dan", Sanja Aleksić "Ko me proba", Lavina "Kraj mene", Ana Mašulović "Zavoli me", Brat Pelin "Fräulein", Geminni "Metar sreće", Đurđica Gojković "Moma mala", YANX "Srušilo se sve", Aleksandar Radojević "Sudbina", Eeegor "Klaber", Aleksandra Sekulić "Kule" i Avgust sa pesmom "Jabuka".

Selekciona komisija RTS-a ocenila je sve kompozicije koje su pristigle na javni konkurs koji je trajao do 10. novembra, a 24 pesme sa najviše glasova dobile su pravo da učestvuju na nacionalnom izboru za predstavnika Srbije na 70. Pesmi Evrovizije.

Peti po redu festival "Pesma za Evroviziju", kao i ranijih godina, imaće dve polufinalne večeri i veliko finale.

Gledaoci i slušaoci moći će da prate PZE 2026. krajem februara, uživo na televizijskim i radijskim programima RTS-a, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.

(Beta, 03.12.2025)