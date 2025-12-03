Izabrane 24 kompozicije za takmičenje „Pesma za Evroviziju“

Sputnik pre 4 sati
Izabrane 24 kompozicije za takmičenje „Pesma za Evroviziju“

Radio-televizija Srbije (RTS) saopštila je danas da je izabrala 24 kompozicije koje će se takmičiti krajem februara na festivalu „Pesma za Evroviziju 2026“(PZE).

Peti festival PZE, kao i ranijih godina, imaće dve polufinalne večeri i veliko finale, a pobednik će predstavljati Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ u Beču, u maju 2026. godine, saopštio je RTS. „Selekciona komisija RTS-a ocenila je sve kompozicije koje su pristigle na javni konkurs koji je trajao do 10. novembra, a 24 pesme sa najviše glasova dobile su pravo da učestvuju na nacionalnom izboru za predstavnika Srbije na 70. 'Pesmi Evrovizije'“, navedeno je u
