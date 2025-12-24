"Ćerka mi je genije, pogledajte ovo!" Jovana Jeremić pokazala šta radi sa Leom: "To je misaona imenica"

Jovana Jeremić, voditeljka "Pinka", često ističe koliko je ponosna na svoju ćerkicu Leu a neretko i podeli neki trenutak sa njom.

Malu Leu dobila je u braku sa Vojislavom Miloševićem. Voditeljka ističe koliko je ona pametna pa otkriva i kako joj ide u školu. - Moja ćerka je čist genije po logici. Pogledajte kako objašnjava zašto se pisano L i R tako pišu! - navela je Jovana uz jedan video, u kom vidimo koliko je njena naslednica zainteresovana za ono što pričaju. - Moja ćerka je razvalila pisanje. Napisala je maminu omiljenu reč, a to je - ljubav! Evo, pogledajte, vidite vi kako ona piše -