(Video) "Ćerka mi je čist genije, pogledajte vi ovo" Jovana Jeremić pokazala šta radi sa malom Leom: "To je moja omiljena reč"

Blic pre 3 sata
(Video) "Ćerka mi je čist genije, pogledajte vi ovo" Jovana Jeremić pokazala šta radi sa malom Leom: "To je moja omiljena reč"…

Jovana hvali ćerku za napisan tekst i daje joj najbolju ocenu.

Voditeljka je otkrila da je srećna nakon što se saznalo za njenu vezu sa Tigrom. Jovana Jeremić, voditeljka "Pinka", podelila je na društvenim mrežama trenutke sa ćerkom Leom, koju je dobila u braku sa Vojislavom Miloševićem. Jovana ističe Leinu pamet, pa pokazuje kako joj ide u školi. - Moja ćerka je čist genije po logici. Pogledajte kako objašnjava zašto se pisano L i R tako pišu! - navela je Jovana uz jedan video, u kom vidimo koliko je njena naslednica
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Ćerka mi je genije, pogledajte ovo!" Jovana Jeremić pokazala šta radi sa Leom: "To je misaona imenica"

"Ćerka mi je genije, pogledajte ovo!" Jovana Jeremić pokazala šta radi sa Leom: "To je misaona imenica"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Jovana Jeremić

Zabava, najnovije vesti »

"Prevariš muža na televiziji, a ljudi i dalje ne znaju ko si!" Ivana Šopić brutalno o Jeleni: "Tražiš đavola"

"Prevariš muža na televiziji, a ljudi i dalje ne znaju ko si!" Ivana Šopić brutalno o Jeleni: "Tražiš đavola"

Telegraf pre 31 minuta
"Ćerka mi je genije, pogledajte ovo!" Jovana Jeremić pokazala šta radi sa Leom: "To je misaona imenica"

"Ćerka mi je genije, pogledajte ovo!" Jovana Jeremić pokazala šta radi sa Leom: "To je misaona imenica"

Telegraf pre 1 sat
Olivera Balašević od vile u Novom Sadu napravila novogodišnju bajku! Ovaj detalj topi srce, svi su ga zapazili

Olivera Balašević od vile u Novom Sadu napravila novogodišnju bajku! Ovaj detalj topi srce, svi su ga zapazili

Telegraf pre 1 sat
"Krečio je da bismo preživeli!" Ivana Krunić i Bane Čolak krpili kraj s krajem: "Jedva smo plaćali garsonjeru"

"Krečio je da bismo preživeli!" Ivana Krunić i Bane Čolak krpili kraj s krajem: "Jedva smo plaćali garsonjeru"

Telegraf pre 1 sat
Osobe godine – arhitekte (AI) budućnosti

Osobe godine – arhitekte (AI) budućnosti

Radar pre 2 sata