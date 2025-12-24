Olivera Balašević od vile u Novom Sadu napravila novogodišnju bajku! Ovaj detalj topi srce, svi su ga zapazili

Udovica Đorđa Balaševića, Olivera Balašević, pokazala je na društvenim mrežama kako dočekuje predstojeće praznike.

Kao i većina ona se raduje praznicima, te želi da ih u lepom duhu i dočeka. Pošto je završila kićenje porodične kuće u Novom Sadu ona je na mrežama pokazala kako izgleda njihov dom ovih dana. Dom balaševićevih ispunjen je lampicama plave i zlatne boje, a ručno birani detalji posebno su svima zapali za oko. Tu su bile i velike zvezde sa imenima njenih unučića. - Odavno znam da je svetu teško ugoditi, zato sam prestala da pokušavam. Jedini vredni truda su oni koji
