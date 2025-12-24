Olivera Balašević ukrasila vilu u Novom Sadu Jedan detalj posebno privukao pažnju: "Prestala sam da ugađam"

Olivera Balašević ukrasila vilu u Novom Sadu Jedan detalj posebno privukao pažnju: "Prestala sam da ugađam"

Kao poruku, podelila je inspirativan citat o deci kao čuvarima čuda Nedavno je govorila o problemu sa kojim sa suočava Udovica Đorđa Balaševića, Olivera Balašević, pokazala je na društvenim mrežama kako dočekuje predstojeće praznike.

Ona je završila kićenje porodične kuće u Novom Sadu i pohvalila se na mrežama rezultatom. Ceo dom Olivere Balašević ispunjen je lampicama u plavim i zlatnim tonovima, a tu su i ručno birani detalji, pažljivo odabrani materijali i boje, kao i velike zvezde sa imenima njenih unučića. - Odavno znam da je svetu teško ugoditi, zato sam prestala da pokušavam. Jedini vredni truda su oni koji još uvek veruju bez dokaza - deca, poslednji ozbiljni čuvari čuda - napisala je
