Automobilom u Ečkoj naleteo na biciklistkinje – jedna poginula, druga teško povređena

Zbog sumnje da je upravljajući bmv-om naleteo na dve biciklistkinje od kojih je jedna preminula na licu mesta, a druga teško povređena, uhapšen je M. K. P. iz okoline Zrenjanina.

Saobraćajna nesreća se dogodila sinoć u selu Ečka oko 20.25 časova. Stradala žena je imala 49, a povređena 47 godina. Utvrđeno je da je vozač automobila M. K. P. (27) u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola i benzodiazepina.