Pod dejstvom alkohola usmrtio biciklistkinju

I Love Zrenjanin pre 3 sata
Pod dejstvom alkohola usmrtio biciklistkinju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su M.

K. P. (1998) iz okoline Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je, sinoć oko 20.25 časova u Ečki, upravljajući automobilom marke „BMV“ pod dejstvom alkohola i benzodiazepina, naleteo na dve biciklistkinje. Četrdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, dok je četrdesetsedmogodišnjakinja prevezena u Urgentni centar zrenjaninske bolnice,
Otvori na ilovezrenjanin.com

Povezane vesti »

Smrtonosna saobraćajna nesreća u Ečki: Vozač “BMV-a” usmrtio biciklistkinju

Smrtonosna saobraćajna nesreća u Ečki: Vozač “BMV-a” usmrtio biciklistkinju

Serbian News Media pre 2 sata
Zrenjaninac pijan automobilom naleteo na dve biciklistinje, jedna preminula na licu mesta

Zrenjaninac pijan automobilom naleteo na dve biciklistinje, jedna preminula na licu mesta

N1 Info pre 3 sata
Automobilom u Ečkoj naleteo na biciklistkinje – jedna poginula, druga teško povređena

Automobilom u Ečkoj naleteo na biciklistkinje – jedna poginula, druga teško povređena

RTS pre 3 sata
Pijan i na lekovima usmrtio ženu: Uhapšen vozač iz Ečke koji je oborio dve biciklistkinje, jedna stradala, druga teško…

Pijan i na lekovima usmrtio ženu: Uhapšen vozač iz Ečke koji je oborio dve biciklistkinje, jedna stradala, druga teško povređena

Nova pre 3 sata
Vozač pod dejstvom alkohola i lekova naleteo na dve biciklistkinje u Zrenjaninu

Vozač pod dejstvom alkohola i lekova naleteo na dve biciklistkinje u Zrenjaninu

NIN pre 3 sata
Užas kod Zrenjanina, mladić (27) divljao BMW-om, pa pokosio dve biciklistkinje: Jedna preminula na licu mesta

Užas kod Zrenjanina, mladić (27) divljao BMW-om, pa pokosio dve biciklistkinje: Jedna preminula na licu mesta

Mondo pre 3 sata
Uhapšen Zrenjaninac koji je pregazio dve biciklistkinje

Uhapšen Zrenjaninac koji je pregazio dve biciklistkinje

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovabezbednost u saobraćaju

Hronika, najnovije vesti »

Vrhovno tužilaštvo će pažljivo pratiti procesuiranje odgovornih za napade u Valjevu

Vrhovno tužilaštvo će pažljivo pratiti procesuiranje odgovornih za napade u Valjevu

N1 Info pre 30 minuta
VJT: Primenićemo sva ovlašćenja protiv grupa koje žele anarhiju, tužilaštva da gone odgovorne

VJT: Primenićemo sva ovlašćenja protiv grupa koje žele anarhiju, tužilaštva da gone odgovorne

Danas pre 5 minuta
Vrhovno tužilaštvo zapretilo: Primenićemo sva ovlašćenja protiv grupa koje žele anarhiju

Vrhovno tužilaštvo zapretilo: Primenićemo sva ovlašćenja protiv grupa koje žele anarhiju

Nova pre 10 minuta
Kako je JZO postala policija u policiji? Pripadnici ove jedinice hapse građane na ulicama, komandanta studentkinja optužila da…

Kako je JZO postala policija u policiji? Pripadnici ove jedinice hapse građane na ulicama, komandanta studentkinja optužila da joj je pretio silovanjem

Nova pre 45 minuta
Tužilaštvo upozorava na nasilje: “Srbija neće biti u stanju anarhije”

Tužilaštvo upozorava na nasilje: “Srbija neće biti u stanju anarhije”

Serbian News Media pre 20 minuta