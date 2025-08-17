Pod dejstvom alkohola usmrtio biciklistkinju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su M.

K. P. (1998) iz okoline Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je, sinoć oko 20.25 časova u Ečki, upravljajući automobilom marke „BMV“ pod dejstvom alkohola i benzodiazepina, naleteo na dve biciklistkinje. Četrdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, dok je četrdesetsedmogodišnjakinja prevezena u Urgentni centar zrenjaninske bolnice,