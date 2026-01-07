Mladić ubijen kod Bačke Palanke, izboden u restoranu

Osamnestogodišnji mladić preminuo je, nakon što izboden rano jutros u ugostiteljskom objektu u mestu Tovariševu kod Bačke Palanke, saznaje Tanjug.

Policija je dobila poziv oko 3 ujutru nakon što čega su pripadnici MUP-a izašli na teren, ali mladić je nedugo zatim podlegao povredama u vozilu hitne pomoći. Tanjug nezvanično saznaje da je tužilac kvalifikovao ovaj čin kao krivično delo ubistva. Uviđaj je obavljen i MUP radi na rasvetljavanju okolnosti.