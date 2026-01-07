Mladić ubijen kod Bačke Palanke, izboden u restoranu

RTS pre 26 minuta
Mladić ubijen kod Bačke Palanke, izboden u restoranu

Osamnestogodišnji mladić preminuo je, nakon što izboden rano jutros u ugostiteljskom objektu u mestu Tovariševu kod Bačke Palanke, saznaje Tanjug.

Policija je dobila poziv oko 3 ujutru nakon što čega su pripadnici MUP-a izašli na teren, ali mladić je nedugo zatim podlegao povredama u vozilu hitne pomoći. Tanjug nezvanično saznaje da je tužilac kvalifikovao ovaj čin kao krivično delo ubistva. Uviđaj je obavljen i MUP radi na rasvetljavanju okolnosti.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ovo je mladić (18) koji je ubijen na Božić. U kafani proslavljao praznik, ubica mu zario nož u vrat i pobegao! (foto)

Ovo je mladić (18) koji je ubijen na Božić. U kafani proslavljao praznik, ubica mu zario nož u vrat i pobegao! (foto)

Blic pre 26 minuta
Ovo je mladić (18) koji je ubijen u Bačkoj Palanci: Zario mu nož, muzika je stala, a on se držao za vrat (foto)

Ovo je mladić (18) koji je ubijen u Bačkoj Palanci: Zario mu nož, muzika je stala, a on se držao za vrat (foto)

Mondo pre 20 minuta
Ovde je izboden tinejdžer, krv se zaledila na ulaznim vratima lokala u Tovariševu! Krvnik i dalje u bekstvu

Ovde je izboden tinejdžer, krv se zaledila na ulaznim vratima lokala u Tovariševu! Krvnik i dalje u bekstvu

Telegraf pre 5 minuta
Ovo je ubijeni mladić iz Tovariševa: Imao je samo 18 godina, umro na Božić, krvnik i dalje u bekstvu

Ovo je ubijeni mladić iz Tovariševa: Imao je samo 18 godina, umro na Božić, krvnik i dalje u bekstvu

Telegraf pre 15 minuta
Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

Mladić (18) ubijen kod Bačke Palanke, istraga u toku

Sandžak haber pre 1 sat
Tinejdžer (18) ubijen u kafani Krvavi Božić kod Bačke Palanke: Izboden nožem u vrat!

Tinejdžer (18) ubijen u kafani Krvavi Božić kod Bačke Palanke: Izboden nožem u vrat!

Blic pre 1 sat
Mladić izboden nasmrt u lokalu kod Bačke Palanke

Mladić izboden nasmrt u lokalu kod Bačke Palanke

Danas pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugMUPBačkaBačka Palanka

Hronika, najnovije vesti »

Sprečen zločin u nikšiću: Policija pretresla "operativno interesantna lica", uhapšen višestruki povratnik sa pištolje i…

Sprečen zločin u nikšiću: Policija pretresla "operativno interesantna lica", uhapšen višestruki povratnik sa pištolje i pancirom (foto)

Blic pre 21 minuta
Ovo je mladić (18) koji je ubijen na Božić. U kafani proslavljao praznik, ubica mu zario nož u vrat i pobegao! (foto)

Ovo je mladić (18) koji je ubijen na Božić. U kafani proslavljao praznik, ubica mu zario nož u vrat i pobegao! (foto)

Blic pre 26 minuta
Ovo je tinejdžer (18) koji je ubijen na Božić kod Bačke Palanke: Meštani otkrili kako je došlo do stravičnog zločina u kafiću…

Ovo je tinejdžer (18) koji je ubijen na Božić kod Bačke Palanke: Meštani otkrili kako je došlo do stravičnog zločina u kafiću! (foto)

Kurir pre 0 minuta
Mladić ubijen kod Bačke Palanke, izboden u restoranu

Mladić ubijen kod Bačke Palanke, izboden u restoranu

RTS pre 26 minuta
Ovo je mladić (18) koji je ubijen u Bačkoj Palanci: Zario mu nož, muzika je stala, a on se držao za vrat (foto)

Ovo je mladić (18) koji je ubijen u Bačkoj Palanci: Zario mu nož, muzika je stala, a on se držao za vrat (foto)

Mondo pre 20 minuta