Bela kuća: Rusiji ostaju sankcije zbog Krima

"Sankcije će ostati na snazi sve dok Rusija ne vrati Krim Ukrajini", rekla je ona na konferenciji za medije. Q: Will you rule out the U.S. acknowledging the annexation [of Crimea] or is that on the table? Sanders: We do not recognize Russia's attempt to annex Crimea. We agree to disagree on that front. https://t.co/6euxVACfGW pic.twitter.com/aw7QJtUEby — CBS News (@CBSNews) July 2, 2018 Kako je dodala, SAD i Rusija se slažu da se po tom...