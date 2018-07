Ništa od prvog mesta: Nemačka serijom 13:0 srušila Srbiju u Novom Sadu

GLEDAOCI željni dobre košarke ispunili su dvoranu “Spens” do poslednjeg mesta, “počašćeni” su pravim derbijem, ali ne i pobedom. Nemci su i naneli Srbiji i drugi poraz u kvalifikacijama za SP – 81:88, i to serijom 13:0 u poslednja dva minuta meča. Naš rival će u narednu rundu “zakoračiti” sa maksimalnim skorom 6-0, a mi sa 4-2. Prvi je u napad na “pancere” krenuo Jelovac. A ono što je on počeo, nastavio je visoki tandem Marjanović –...