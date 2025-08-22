Nemanja Matić se vratio u Italiju: I sa 37 godina će igrati fudbal na vrhunskom nivou

Mondo pre 1 sat  |  Milutin Vujičić
Nemanja Matić se vratio u Italiju: I sa 37 godina će igrati fudbal na vrhunskom nivou

Bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić nije dugo čekao na novi ugovor.

Posle (ne)očekivanog raskida saradnje sa Lionom, Matić je dogovorio povratak u Italiju gde će u narednih godinu dana nositi dres Sasuola. Kako je objavio fudbalski insajder Fabricio Romano, Matić je potpisao ugovor do kraja sezone 2025/26, uz mogućnost produžetka za još jednu godinu. Ovo će inače biti povratak Matića u italijanski fudbal u kome je odigrao već jednu sezonu i to u dresu Rome (2022/23), a sada ga čeka znatno teži zadatak pošto je Sasuolo povratnik u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Više nema sumnje: Evo gde Nemanja Matić nastavlja karijeru! Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil!

Više nema sumnje: Evo gde Nemanja Matić nastavlja karijeru! Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil!

Hot sport pre 4 minuta
Hau: Želim da radim sa Isakom, može ponovo da pridobije navijače

Hau: Želim da radim sa Isakom, može ponovo da pridobije navijače

Sport klub pre 9 minuta
Markes najbrži, sjajni Espargaro

Markes najbrži, sjajni Espargaro

Sport klub pre 39 minuta
Matić rekao da novom članu Serije A

Matić rekao da novom članu Serije A

Sportski žurnal pre 59 minuta
Nemanja Matić ponovo u Seriji A

Nemanja Matić ponovo u Seriji A

Danas pre 1 sat
Pafos prodao samo 5.000 ulaznica, ali stadion je mali…

Pafos prodao samo 5.000 ulaznica, ali stadion je mali…

Sport klub pre 2 sata
DW: Zašto izraelski klubovi igraju u Srbiji? Postoje tri razloga

DW: Zašto izraelski klubovi igraju u Srbiji? Postoje tri razloga

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalInsajderItalijaNemanja Matić

Sport, najnovije vesti »

Makabi Tel Aviv savladao Dinamo Kijev u Bačkoj Topoli: Duel klubova iz ratom zahvaćenih zemalja

Makabi Tel Aviv savladao Dinamo Kijev u Bačkoj Topoli: Duel klubova iz ratom zahvaćenih zemalja

Nedeljnik pre 24 minuta
Pirot 3x3 ovog vikenda u Požarevcu i Majdanpeku! Mladi Lazar Kovačević, reprezentativac Srbije U 23, umesto odsutnog Dušana…

Pirot 3x3 ovog vikenda u Požarevcu i Majdanpeku! Mladi Lazar Kovačević, reprezentativac Srbije U 23, umesto odsutnog Dušana Filipovića!

Plus online pre 19 minuta
Šta se ovde desilo? Društvene mreže bruje – Bogdan bacio dres Partizana!? Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil!

Šta se ovde desilo? Društvene mreže bruje – Bogdan bacio dres Partizana!? Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil!

Hot sport pre 4 minuta
Impresivno: Panatinaikos rasprodao halu za derbi koji se igra u 19. kolu!? Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil!

Impresivno: Panatinaikos rasprodao halu za derbi koji se igra u 19. kolu!? Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil!

Hot sport pre 4 minuta
Šok: Hamad Međedović eliminisan iako je bio veliki favorit! Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil!

Šok: Hamad Međedović eliminisan iako je bio veliki favorit! Retkost: Bivši as Partizana seli se u Brazil!

Hot sport pre 4 minuta