Nemanja Matić se vratio u Italiju: I sa 37 godina će igrati fudbal na vrhunskom nivou

Bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić nije dugo čekao na novi ugovor.

Posle (ne)očekivanog raskida saradnje sa Lionom, Matić je dogovorio povratak u Italiju gde će u narednih godinu dana nositi dres Sasuola. Kako je objavio fudbalski insajder Fabricio Romano, Matić je potpisao ugovor do kraja sezone 2025/26, uz mogućnost produžetka za još jednu godinu. Ovo će inače biti povratak Matića u italijanski fudbal u kome je odigrao već jednu sezonu i to u dresu Rome (2022/23), a sada ga čeka znatno teži zadatak pošto je Sasuolo povratnik u