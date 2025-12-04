Jovana Skrobić pred jedan od ključnih mečeva rukometašica na SP: "I dalje nas drži..."

Telegraf pre 49 minuta  |  Telegraf.rs
Rukometašice Srbije su u utorak posle velikog preokreta savladale Španiju rezultatom 31:29 u utakmici prvog kola druge grupne faze takmičenja na Svetskom prvenstvu.

Sada slede Farska Ostrva (četvrtak, 15:30), a jedna od najboljih naših igračica Jovana Skrobić nakratko je prokomentarisala duel sa "furijom". - I dalje je tu onaj adrenalin od juče, verovali smo u nas od prvog minuta. Španija je u jednom trenutku vodila sa šest golova razlike, bilo je jako teško. Nismo prestajale da verujemo i na kraju je rezultat bio na našoj strani. O duelu protiv ekipa koja je takođe porazila Španiju u prvoj fazi kratko je rekla. - Znali smo da
