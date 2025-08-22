Radojević zvanično napustio TSC i prešao u Čikago

Mladi srpski fudbaler Viktor Radojević napustio je TSC i zvanično prešao u Čikago, saopštio je član MLS lige. Kako se navodi, 21-godišnji levi bek, koji je ponikao u Crvenoj zvezdi, potpisao je na tri plus jednu godinu, a obeštećenje iznosi 1,5 miliona evra. Prema ranijem dogovoru, tu sumu će podeliti TSC i Zvezda. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.
