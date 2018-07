Eksplozija u indiji: Najmanje 11 mrtvih u skladištu petardi

NjU DELHI - Najmanje 11 osoba je danas poginulo u eksploziji skladišta petardi u južnom delu Indije, saopštila je policija. Eksplozijama je prethodio požar u skladištu u jednom selu u indijskoj državi Telangana. Komesar policije V. Ravindra Said je izjavio da su tela žrtava izgorela do neprepoznatljivosti. PROČITAJTE JOŠ - Indija: U eksploziji plina uništen hotel, 18 mrtvih Pet osoba je povređeno i one su prebačene u bolnicu. Uzrok nesreće...