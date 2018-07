Vučić: Nestajemo kao nacija i to se mora promeniti

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija najveći problem ima sa brojem živorođene dece zbog čega je apelovao na građane da probaju da razumeju da srpska nacija nestaje i da se to mora promeniti."Imamo užasan trend nestajanja stanovništva, ne zato što imamo visoku stopu smrtnosti, već zato što najveći problem imamo sa brojem živorođene dece", rekao je Vučić novinarima u Aleksincu nakon otvaranja porodilišta Opšte bolnice.On je pozvao ljude u Srbiji da pokušaju da razumeju da kao narod neće moći da opstanu ukoliko nešto "u svojim glavama" ne promene.Vučić je rekao da broj dece nije direktno proporcionalan ekonomskom razvoju države i poboljšanju životnog standarda."Imaćemo najmodernije bolnice, lepe krevet i sve što treba... Ali sve je džabe, ako ne budemo imali dece i ako ne budemo brinuli o njima. Džabe to što ćemo da im ostavimo zemlju, livade, planine, reke i doline da čuvaju", istakao je Vučić.Vučić je zamolio mlade bračne parove da razmisle o tome šta ostavljaju iza sebe i da razmišljaju o svojoj Srbiji.On je čestitao roditeljima dečaka koji se danas rodio u otvorenom porodilištu i zahvalio Dragici Nikolić, čija fondacija je donirala skoro 500.000 evra za to porodilište."Želimo još mnogo sinova i ćerki da se rodi u ovom porodilištu. Čestitam Aleksinčanima, hvala Dragice na ovom veličanstvenom događaju... Dragica Nikolić je donosila sreću za sada, jer je otvarala porodilišta i svuda je bilo više dece", kazao je Vučić.Dodao je da će država finansijskim podsticajnim merama nastojati da obezbedi novac barem za siromašne parove koji žele decu, a nemaju sredstava da ih izdržavaju.