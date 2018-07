Nemaju nikakve veze sa skripaljevima: Ovo su Britanci koji su otrovani isto kao dvostruki špijun i njegova ćerka (foto)

"Trovanje dve osobe u Viltšajeru u Velikoj Britaniji izazvano je nervnim agensom novičokom," potvrdio je jedan od čelnih ljudi antiterorističke službe te zemlje. Counter-terrorism police are working with officers in Wiltshire investigating a 'major incident' that left a couple critically ill The man and woman both in their 40s have been named by friends as Charlie Rowley and Dawn Sturgess https://t.co/9wbx5e948D pic.twitter.com/S1vmpywWen —...