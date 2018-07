Srbija u crvenom meteoalarmu, RHMZ upozorava na obilne padavine! Zbog pljuskova moguće izlivanje reka, zapušavanje kanalizacija... A evo kakvo je vreme tek pred nama! Ni nalik letu!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje o velikoj količini padavina tokom vikenda, a do kraja dana u celoj Srbiji zadržaće se kišovito vreme sa jakim pljuskovima i grmljavinom, dok će u pojedinim krajevima padati i do 30 litara kiše po kvadratnom metru, kaže meteorolog Nedeljko Todorović. RHMZ je objavio crveni meteoalarm budući da se očekuje da će ukupna količina padavina do kraja dana u pojedinim delovima biti između 50...