Novak bolji od Edmunda za osminu finala Vimbldona

Đoković je uspeo da savlada 17. tenisera sveta nakon skoro tri sata igre i to nakon preokreta, pošto je prvi set pripao Britancu rezultatom 6:4. Ipak već u drugom setu znatno je podigao nivo igre srpski teniser, došao do brejka u pravo vreme, potom potvrdio brejk i izjednačio na 1:1. Osvajanje drugog seta znatno je olakšalo dalji tok meča Đokoviću, koji je uspeo dva puta da dođe do brejka i ubedljivo sa 6:2 osvoji treći set i povede sa...