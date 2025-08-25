Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Danas pre 6 sati  |  Beta
Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Britanska teniserka Ema Radukanu plasirala se u drugo kolo Ju-Es opena, pošto je u Njujorku pobedila japansku igračicu Enu Šibaharu sa 6:1, 6:2.

Meč između Radukanu i Šibahare, 35. i 130. igračice na WTA listi, trajao je sat i dva minuta. Radukanu, koja je pre četiri godine osvojila titulu na Ju-Es openu, u oba seta je napravila po dva brejka. U drugom kolu poslednjeg grend slema u sezoni Radukanu se sastaje sa pobednicom meča između Ruskinje Veronike Kudermetove (26. na WTA listi) i Indonežanke Džanis Tjen (147.). Plasman u drugo kolo Ju-Es opena izborila je i Ruskinja Polina Kudermetova (64.), kojoj je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Mondo pre 24 minuta
Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Kurir pre 19 minuta
UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

B92 pre 9 minuta
On čeka Đokovića u drugom kolu US Opena: Novak ako prođe Amerikanca ponovo ide na Amerikanca!

On čeka Đokovića u drugom kolu US Opena: Novak ako prođe Amerikanca ponovo ide na Amerikanca!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkWTAWTA listaEma Radukanu

Sport, najnovije vesti »

Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Mondo pre 24 minuta
Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Kurir pre 19 minuta
UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

B92 pre 9 minuta
Srpska teniserka Olga Danilović eliminisana u prvom kolu Ju Es opena posle velike borbe

Srpska teniserka Olga Danilović eliminisana u prvom kolu Ju Es opena posle velike borbe

Danas pre 1 sat
Poznati bokser će odgovarati pred sudom zbog veza sa kartelom

Poznati bokser će odgovarati pred sudom zbog veza sa kartelom

Sportske.net pre 1 sat