Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Britanska teniserka Ema Radukanu plasirala se u drugo kolo Ju-Es opena, pošto je u Njujorku pobedila japansku igračicu Enu Šibaharu sa 6:1, 6:2.

Meč između Radukanu i Šibahare, 35. i 130. igračice na WTA listi, trajao je sat i dva minuta. Radukanu, koja je pre četiri godine osvojila titulu na Ju-Es openu, u oba seta je napravila po dva brejka. U drugom kolu poslednjeg grend slema u sezoni Radukanu se sastaje sa pobednicom meča između Ruskinje Veronike Kudermetove (26. na WTA listi) i Indonežanke Džanis Tjen (147.). Plasman u drugo kolo Ju-Es opena izborila je i Ruskinja Polina Kudermetova (64.), kojoj je