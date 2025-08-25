Đoković: "Ne brinem zbog žuljeva nego..."

Novak Đoković analizirao je pred novinarima pobedu na startu US opena, a fokus je pre svega bilo na mučenju u drugom setu i problemu sa žuljevima.

To mu je bila 75. uzastopna pobeda na otvaranju grend slem turnira, po čemu je jedinstven u Open eri. Đoković je posle neobičnog meča savladao američkog tinejdžera u tri seta, a i u drugom kolu ga čeka Amerikanac. Grend slem šampion je posle pobede odmah na terenu rekao da je meč bio dosta čudan. "Počeo sam sjajno, samo 20ak minuta za prvi set, a onda neki dugi gemovi na početku drugog seta i krenuo sam da se osećam dosta čudno u drugom setu. Imali smo duge