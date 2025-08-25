Đoković: "Ne brinem zbog žuljeva nego..."

B92 pre 3 sata
Đoković: "Ne brinem zbog žuljeva nego..."

Novak Đoković analizirao je pred novinarima pobedu na startu US opena, a fokus je pre svega bilo na mučenju u drugom setu i problemu sa žuljevima.

To mu je bila 75. uzastopna pobeda na otvaranju grend slem turnira, po čemu je jedinstven u Open eri. Đoković je posle neobičnog meča savladao američkog tinejdžera u tri seta, a i u drugom kolu ga čeka Amerikanac. Grend slem šampion je posle pobede odmah na terenu rekao da je meč bio dosta čudan. "Počeo sam sjajno, samo 20ak minuta za prvi set, a onda neki dugi gemovi na početku drugog seta i krenuo sam da se osećam dosta čudno u drugom setu. Imali smo duge
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Neverovatno nepoštovanje prema Đokoviću u Njujorku: Ovo se već graniči sa velikim bezobrazlukom

Neverovatno nepoštovanje prema Đokoviću u Njujorku: Ovo se već graniči sa velikim bezobrazlukom

Kurir pre 36 minuta
Đoković siguran na startu ju-es opena: Novak primirio duplo mlađeg velikog talenta svetskog tenisa

Đoković siguran na startu ju-es opena: Novak primirio duplo mlađeg velikog talenta svetskog tenisa

Kurir pre 2 sata
Novak o tome šta ga brine, ali i o jezicima: Još grčki, ruski…

Novak o tome šta ga brine, ali i o jezicima: Još grčki, ruski…

Sport klub pre 3 sata
Sudija upozorio Novaka usred brejk lopte za protivnika: Đoković se samo nasmejao, a pogledajte šta ga je pitao posle gema

Sudija upozorio Novaka usred brejk lopte za protivnika: Đoković se samo nasmejao, a pogledajte šta ga je pitao posle gema

Nova pre 3 sata
Novak Đoković se vratio na teren jači od bola: Prvi Amerikanac precrtan na US Openu, neka dođe sledeći

Novak Đoković se vratio na teren jači od bola: Prvi Amerikanac precrtan na US Openu, neka dođe sledeći

Mondo pre 4 sati
Đoković: "Dosta čudan meč"

Đoković: "Dosta čudan meč"

B92 pre 4 sati
Đoković 3-0 sa žuljevima; Prvi u Open eri; "Radi se o tome..." FOTO/VIDEO

Đoković 3-0 sa žuljevima; Prvi u Open eri; "Radi se o tome..." FOTO/VIDEO

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS OpenGrend slem

Sport, najnovije vesti »

Težak poraz Radničkog 1923 u Loznici, samo tri boda iz pet utakmica

Težak poraz Radničkog 1923 u Loznici, samo tri boda iz pet utakmica

InfoKG pre 1 minut
Nišlije ispred crno-belih kad ih je vodio Lalatović

Nišlije ispred crno-belih kad ih je vodio Lalatović

Sportski žurnal pre 1 minut
Ne propustite – danas uz Kurir, specijalni dodatak: Veliki vodič kroz eurobasket 2025!

Ne propustite – danas uz Kurir, specijalni dodatak: Veliki vodič kroz eurobasket 2025!

Kurir pre 1 minut
US open: Odličan start Novaka Đokovića u Njujorku i trijumf u tri seta

US open: Odličan start Novaka Đokovića u Njujorku i trijumf u tri seta

Danas pre 1 minut
Nova.rs čeka „orlove“ u Rigi – idemo zajedno po to zlato

Nova.rs čeka „orlove“ u Rigi – idemo zajedno po to zlato

Nova pre 1 minut