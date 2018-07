Horor u Turskoj: Voz izleteo sa šina, poginulo 10, povređena 73 putnika (video)

Incident se dogodio kada je pet vagona u vozu, sa 300 ljudi, skliznulo sa šina blizu granice sa Grčkom, prema novinskoj agenciji Anadolija. CNN Turk je izveštava da je nesreća prouzrokovana srušenim mostom. Casualties reported as a result of passenger train derailment in Turkey’s Çorlu pic.twitter.com/K8C0fEtzku — Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) July 8, 2018 Na snimcima se vide razbacani vagoni i spasioci koji izvlače povređene....