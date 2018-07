Dalić: Ne plačem često, ali sada imam dobar razlog

Millennium - sponzor vesti sa Svetskog prvenstva Hrvati su posle 20 godina stigli do polufinala Mundijala, a to su učinili pobedivši Rusiju na penale 4:3. Posle regularnog dela meča rezultat je bio 1:1, a oba tima su u produžecima postigla po gol. „Čestitam mojim momcima, ali i ruskom timu, sjajno su se borili. Nije ovo bila lepa utakmica, ali je to bila borba, borba za polufinale. Imali smo sreće“, naglasio je Dalić. Dalić je istakao da je...