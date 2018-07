Preminuo lord Karington u 100. godini

Britanski diplomata i predsedavajući Mirovne konferencije o Jugoslaviji lord Piter Karington preminuo je u 100. godini, objavio je britanski "Gardijan". Kako navodi list, lord Karington bio je poslednji živi član posleratne vlade Vinstona Čerčila i član Vlade Margaret Tačer do 1982. godine. Radio je kao ministar odbrane od od 1970. do 1974. godine, i kao ministar spoljnih poslova od 1979. do 1982, kada je podneo ostavku nakon sukoba...