Cela država u frontu protiv droge Lončar: Gajite dete, školujete ga a onda mu neki diler uzme život zbog 1.000 dinara!

Psihoaktivnih supstanci ima sve više, prave se na raznorazne načine, sve su opasnije. Na nama je da mladima i deci pokušamo da objasnimo da to nije stvar koja je "in", da to nije ulaznica u društvo i da im to neće doneti ništa dobro! Mladi za nekoliko hiljada dinara mogu da izgube život, droga ubija, od droge se umire! Ovo su poručili članovi Komisije za borbu protiv narkomanije u školama koja je juče održala prvi sastanak. Predsednik komisije...