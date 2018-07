Korać: Sud poslao opasnu poruku oslobađajućom presudom za pripadnike JSO

Beta pre 1 sat

Bivši potpredsednik Vlade Srbije Žarko Korać ocenio je da i pored oslobađajuće presude pripadnicima Jedinice za specijalne operacije (JSO) on smatra da su oni 2001. organizovali oružanu pobunu i da je sud današnjom presudom poslao veoma opasnu poruku."Ako naše pravosuđe misli da je demonstriranje sa oružjem i u uniformi neka šala, onda je naše pravosuđe upravo poslalo poruku da pripadnici oružanih snaga ove zemlje mogu da rade šta im padne na pamet. Mislim da je to pitanje za čitavu državu a ne samo za pojedince", rekao je Korać agenciji Beta.Korać, koji je bio i na čelu Komisije koja je istraživala propuste u obezbeđenju ubijenog premijera Zorana Đinđića, rekao je da se svuda u svetu smatra za veoma ozbiljnu stvar kada čitava jedna jedinica demonstrira s oružjem na ulici i da se to ne može smatrati običnim protestom.Komentarišući tvrdnje da je na 61. i 62. sednici Vlade Srbije pokojni premijer Đinđić umanjivao značaj te pobune, Korać je rekao da su to tendenciozne tvrdnje i da je to bila Đinđićeva politička poruka, jer nije želeo da prizna da ne raspolaže silom da se suprotstavi JSO, budući da je Vojskom Jugoslavije komandovao tadašnji predsednik Vojislav Koštunica, dok MUP Srbije nije bio spreman da se suprotstavi jedinici Resora državne bezbednosti."To je tendenciozno izvukao bivši sekretar Vlade Dejan Mihajlov, ti su zapisnici i dalje pod oznakom 'tajno'. Ali to se odnosi na selektivno izvučene rečenice u kojima Đinđić nije drugim članovima Vlade želeo da prizna nemoć, pa je umanjivao značaj tog događaja. Posle toga, kada su zapisničari napustili sednicu, nama je usmeno rekao da je to jako ozbiljno što se dešava i ja sam o tome i svedočio na sudu", rekao je Korać.Korać je naveo da zapisnik nikada u celini nije stavljen na uvid ali da on, kao učesnik tih događaja, nema dilemu da su pripadnici JSO bili spremni da krenu i na Vladu Srbije, odnosno da je ordinarna laž da je razlog njihove pobune bilo hapšenje braće Banović.Specijalni sud u Beogradu oslobodio je danas bivše pripadnike JSO optužbi za organizovanje oružanje pobune 2001. godine.Oslobodođeni su nekadašnji komadant JSO Milorad Ulemek Legija koji nije prisustvovao izricanju presude, Zvezdan Jovanović, Veselin Lečić, Dragiša Radić, Vladimir Potić, Dragoslav Krsmanović i Mića Petraković.