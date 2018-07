"On vidi stvari koje drugi ne vide. On je naučnik" Ovo je jedan od citata kojim je Čelsi predstavio novog trenera Mauricija Sarija. Italijan je potpisao zvanično trogodišnji ugovor sa Plavcima i tako opravdao sve one najave koje su bile aktuelne prethodnih meseci. Sada više nema dileme. "Veoma sam srećan što dolazim u Čelsi i Premijer ligu. Ovo je uzbudljiv, novi period u mojoj karijeri. Radujem se sastanku sa igračima u ponedeljak pre puta...