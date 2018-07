Anđelik Kerber šampionka Vimbldona

Ovo je njena treća Gren slem titula u karijeri, prva na Vimbldonu. U reprizi finala Vimbldona iz 2016. godine Anđelik Kerber se revanširala Amerikanki i stigla do nove pobede – 6:3, 6:3. Serena ovim porazom ostaje još neko vreme na korak od 24. titule na Gren slemovima koliko ima Margaret Kort. „I think I’m the next one after Steffi who won – it’s amazing“ A special moment for @AngeliqueKerber, #Wimbledon champion pic.twitter.com/aTTNqo2CJp...