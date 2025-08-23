Đoković: Biram gde ću igrati

Mastersi od dve nedelje su mi predugi, ne uživam više u njima, nisu mi prioritet jer više ne mislim o rangu, bodovima, već o slemovima i o tome gde pronalazim motivaciju i radost, gde želim da budem najbolji – a to su slemovi, rekao je najbolji srpski teniser Novak Đoković.

Đoković je razgovarao sa novinarima uoči starta Ju-Es opena i na taj način objasnio zašto ga nije bilo u Sinsinatiju. "Nisam imao zvaničnih mečeva, u tom smislu ‘hladan’ jeste pravi izraz, ali mnogo sam trenirao u poslednje tri-četiri nedelje. Želeo sam da provedem više vremena s porodicom, to je razlog što nisam igrao, mislim da sam zaslužio i zaradio to pravo da biram gde ću da igram", objasnio je Đoković.