Vučić o presudi JSO: Ne komentarišem, opozicija me kritikuje

"Ja ne mogu da komentarišem presudu, jer nisam imao uvida u taj predmet", rekao je Vučić novinarima u Mionici. On je rekao da se uvek trudio da se ne meša u pravosuđe, ali da, kada god neku presudu prokomentariše, opozicija kaže da on time krši načela podele vlasti. "Interesantno da, kada sam pitan, uvek sam se trudio da to bude niskog intenziteta i da ukažem da nemam prava da se mešam u nezavisnost pravosuđa, za koju verujem da će jednom...