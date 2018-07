Ovi detalji su svima promakli: Tramp okrenuo leđa Melaniji, Putin nameštao odelo (foto)

Dvojica državnika po ulasku i rezidenciju u kojoj je sastanak organizovan učinili su nešto nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp ostavio je svoju suprugu Melaniju iza sebe, okrenuvši joj leđa na ulazu. #BREAKING: Both Pres. #Trump and #Russia's Vladimir #Putin have arrived at Presidential Palace in #Helsinki for summit between two leaders #HelsinkiSummit #LiveDesk pic.twitter.com/z5pA0jKmvc — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) July 16,...