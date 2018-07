Putin Trampu: Vreme da se razgovara o državnim odnosima

HELSINKI – Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu da je vreme da se razgovara o bilateralnim državnim odnosima i teškim problemima između drugih zemalja, kojih ima mnogo, prenosi finska državna televizija Yle. Samit američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, održava se danas u Predsedničkoj palati finske prestonice. Your browser doesn’t support video. Please download the...