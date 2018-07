EK: Kosovo ispunilo uslove za ukidanje viza, potrebno odobrenje EP i članica EU

Beta pre 3 sata

Evropski komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopulos saopštio je danas u Briselu da je Evropska komisija zaključila da je Kosovo ispunilo sve uslove za EU viznu liberalizaciju i da sad to treba da potvrde Evropski parlament i članice Unije.Vlasti u Prištini su obavile težak posao, i po rečima Avramopulosa, uspele da ostvare tražene rezultate, naročito kad su u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, a presudno je bilo sklapanje sporazuma s Crnom Gorom o utvrđivanju granične linije."Sada mi pozivamo Evropski savet i parlament da idu napred i da usvoje naš predlog", rekao je Avramopulos na konferenciji za novinare zajedno s kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem koji se takođe obratio novinarima, ali samo na albanskom jeziku, dok prevoda na neki zvanični jezik EU nije bilo.Prema dosadašnjim naznakama, većina poslanika u Evropskom parlamentu su izgleda naklonjeni odobravanju vizne liberalizacije za kosovske građane koji putuju u šengenski prostor na tri meseca, ali nezvanično se u diplomatskim krugovima EU, tvrdi da Francuska, Holandija i još najmanje tri zemlje zasad ne smatraju da to već treba učiniti.A ograde postoje i kod članica EU koje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i ostaje da se vidi da li će građani Kosova moći da putuju celim šengenskim prostorom s pasošima na kojima stoji da su državljani "Republike Kosovo".Evropski komesar je želeo da podvuče veliki značaj graničnog sporazuma s Crnom Gorom kao takođe "doprinos dobrim susedskim odnosima".Kosovske vlasti su iskazale istrajnost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, istakao je Avramopulos, time što su "dale rezultate u istragama i presudama za korupciju i organizovani zločin"."Imajući na umu ove vidne rezultate", Kosovo je sprovelo sva merila u programu za viznu liberalizaciju, kazao je Avramopulos i naveo da je sad na Evropskom parlamentu i Savetu ministara, a to su pre svega ministri unutrašnjih poslova EU, da što pre usvoje predlog EK o ukidanju viza za putovanja građana Kosova u Uniju."Kosovo mora nastaviti da postojano sprovodi sve uslove i to će biti dugoročno od koristi", naveo je evropski komesar, dodavši da su vlasti u Prištini dobro sarađivale i u bitki protiv ilegalne imigracije.On je podsetio da su između Prištine i zemalja EU na snazi sporazumi o vraćanju ilegalnih imigranata i "lažnih azilanata", naglasivši da je vizna liberalizacija stvar "obostranih prava i obaveza".Kosovske vlasti svojim građanima, napomenuo je evropski komesar, moraju predočiti kojim opasnostima se izlažu ako zloupotrebe viznu liberalizaciju kad ona bude odobrena.Kosovskim građanima koji budu putovali bez viza u EU mora se objasniti, kako je dodao, da će sistem EU za prethodno odobravanje putovanja u šengenski prostor "otkriti one koji predstavljaju opasnost za EU pre nego što oni krenu ka granicama Unije".Istovremeno će mehanizam za stavljanje van snage režima vizne liberalizacije Uniji omogućiti da "u punoj meri nadzire celokupni sistem viza sklopljen s EU".Prištinski mediji su javili da su visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država (SAD) najavili na sastanku sa predstavnicima kosovskih institucija održanom u utorak uveče, da će Kosovo danas dobiti pozitivno mišljenje Evropske komisije o početku procesa vizne liberalizacije za svoje građane.