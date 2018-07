Pritvor zbog povređivanja sestre šrafcigerom

On je zadržan u policiji do 48 sati, a posle saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Policija ga je uhapsila u Bačkoj Palanci, neposredno pošto je, kako se sumnja, tukao na ulici svoju sestru i šrafcigerom joj naneo teške telesne povrede, saopštila je juče Policijska uprava u Novom Sadu. Po navodima medija, incident se dogodio u petak, 13. jula, nedaleko od porodične kuće u kojoj Ž. Š. živi s roditeljima,...