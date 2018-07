Antić: Četiri kompanije žele da otkupe dokumentciju za RTB Bor

Beta pre 39 minuta

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je danas da su se četiri kompanije javile za otkup dokumentacije već prvog dana od raspisivanja tendera za strateškog partnera za RTB Bor i da će ime najboljeg ponuđača biti poznato do kraja godine.Antić je za Radio televiziju Srbije kazao da očekuje da će budući strateški partner zadržati svih 5.000 zaposlenih, ali i da će biti otvaranja novih radnih mesta."Pre svega obaveza će biti da u periodu dok mi kontrolišemo čitav taj privatizacioni proces, što će trajti od tri do šest godina, da se sačuva taj broj radnih mesta. Pošto je biznis plan deo tenderske dokumentacije, mi očekujemo da će tamo biti neophodan dodatni broj radnika", naveo je Antić.Prema njegovim rečima, tender za RTB Bor je "ozbiljan međunarodni tender" koji će danas biti objavljen i u Fajnenšal Tajmsu.On očekuje da se na teneder prijavi veći broj ozbiljnih kompanija i podseća da je u protekle dve godine 11 rudarskih kompanija posetilo RTB Bor."Tender traje do 20. avgusta, u septmbru ćemo ceniti ponude i ja verujem da ćemo do kraja godine izabrati najboljeg ponuđača, kada uplate 100 miliona dolara što je uslov za zaključenje ugovora", rekao je ministar.Antić je objasnio i da je procenat vlasništva jedno od ključnih pitanja na tenderu, jer država Srbija pita ponuđače koliki procenat oni traže."To će biti predmet bodovanja", ukazao je Antić.Poziv za RTB Bor juče je raspisan u listu Politika i u njemu se navodi da budući investitor dokapitalizacijom od 350 miliona dolara postaje vlasnik udela u RTB Bor.Ukupna vrednost novčanog kapitala RTB Bor je nešto više od 2 milijarde i 300 miliona dinara.