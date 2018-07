Evropsko prvenstvo: ‘Klasik’ najverovatnije u četvrtfinalu, samo što su Mađari očajni

Vaterpolisti Srbije znaju imena potencijalnih rivala u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Barseloni. Pobedom nad Slovačkom ‘delfini’ su definitivno overili prvo mesto u ‘D’ grupi i sada odmaraju do utorka kada ih očekuje meč četvrtfinala. Potencijalni protivnici su već poznati, Mađarska ili Holandija. To će najverovatnije biti ‘klasik’ protiv severnih suseda, ali po do sada prikazanom ne bi ga se trebalo plašiti. Zašto? Zato što su Mađari...