Kapiten Leha nahvalio zvezdu: Crveno-beli su vrlo jak tim, imaju sjajne igrače

Večernje novosti pre 46 minuta
Kapiten Leha nahvalio zvezdu: Crveno-beli su vrlo jak tim, imaju sjajne igrače

NAPADAČ Leha iz Poznanja, Mikael Išak, pokazao je i protiv Crvene zvezde kakav je golgeter. Ipak, njegov pogodak nije bio dovoljan da poljski šampion izbegne poraz (1:3) u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

FOTO: Profimedia Šveđanin je najpre analizirao meč u kojem su on i sigrači u većem delu bili u podređenom položaju. - Povremeno smo igrali dobro, čak jako dobro. Kada igrate protiv tako jakog protivnika, on će vas kazniti za svaku iskazanu slabost. Jednom smo uspeli da se vratimo iz deficita, drugi put, nažalost, ostali smo bez energije - rekao je Išak po završetku utakmice. Zvezda je posebno dobra bila u drugom poluvrmenu, a kapiren Leha otkriva da je ekipa imala
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Inauguracija novog predsednika Poljske i gostovanje Zvezde: ’’Ovako nešto nisam dugo čuo...’’

Inauguracija novog predsednika Poljske i gostovanje Zvezde: ’’Ovako nešto nisam dugo čuo...’’

Sportske.net pre 40 minuta
Zvezda “odradila” posao u Poljskoj, Liga šampiona na vidiku: Bez Šerifa nema udarca, Rade Krunić - 10!

Zvezda “odradila” posao u Poljskoj, Liga šampiona na vidiku: Bez Šerifa nema udarca, Rade Krunić - 10!

Telegraf pre 40 minuta
Čitaoci B92.sport zadovoljni Zvezdom: Krunić zamalo odličan, jaka četvorka za Milojevića FOTO

Čitaoci B92.sport zadovoljni Zvezdom: Krunić zamalo odličan, jaka četvorka za Milojevića FOTO

B92 pre 1 sat
Blagojević: Imamo pravo na nadu

Blagojević: Imamo pravo na nadu

Politika pre 1 sat
Zvezda isprozivala poljskog navijača

Zvezda isprozivala poljskog navijača

Telegraf pre 1 sat
Kad i gde možete da gledate meč Partizan – Hibernijan?

Kad i gde možete da gledate meč Partizan – Hibernijan?

Danas pre 2 sata
Velika bruka šampiona Hrvatske! Poraz na domaćem terenu od totalnog autsajdera! Jedan igrač im vredi više od kompletnog tima…

Velika bruka šampiona Hrvatske! Poraz na domaćem terenu od totalnog autsajdera! Jedan igrač im vredi više od kompletnog tima protivnika, ali nije sve u novcu!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaDeficitfk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Sve je isto, samo rekonstrukcije nema – Rovče i dalje čeka

Sve je isto, samo rekonstrukcije nema – Rovče i dalje čeka

Južne vesti pre 41 minuta
Inauguracija novog predsednika Poljske i gostovanje Zvezde: ’’Ovako nešto nisam dugo čuo...’’

Inauguracija novog predsednika Poljske i gostovanje Zvezde: ’’Ovako nešto nisam dugo čuo...’’

Sportske.net pre 40 minuta
Šelton i Hačanov "pokvarili zabavu" u Torontu, pali Fric i Zverev

Šelton i Hačanov "pokvarili zabavu" u Torontu, pali Fric i Zverev

RTS pre 26 minuta
US Open obezbedio najveći nagradni fond u istoriji tenisa

US Open obezbedio najveći nagradni fond u istoriji tenisa

Vesti online pre 6 minuta
Šelton i Hačanov u finalu mastersa u Torontu

Šelton i Hačanov u finalu mastersa u Torontu

Radio sto plus pre 21 minuta