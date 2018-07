Zorana Mihajlović: Srbija najbrža tranzitna ruta

Beta pre 43 minuta

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da je na putevima Srbije danas 20 miliona vozila više nego pre dve godine, da se do kraja godine očekuje 53 miliona vozila, te da od toga korist imaju svi građani.Ona je za Radio-televiziju Srbija kazala da to ne bi bilo moguće da se nije ulagalo u puteve i u Koridor 10 koji je, kako navodi, "skoro završen", osim desetak kilometara koz Grdelicu i Sićevo."Ja sam ponosna što smo uspeli da vratimo saobraćaj sa drugih koridora gde se on odvijao", navela je Zorana Mihajlović i dodala da je država mnogo uradila po tom pitanju.Istakla je da je Srbija najbrža tranzitna ruta koju svi koriste, navodeći da se svake godine izgrade desetine kilometara autoputa.Ona je kazala i da je sve spremno za novi investicioni ciklus i najavila iduće godine radove na autoputu Niš-Merdare-Priština.Za Srbiju je važno da bude umrežena dobrim putevima i da na taj način ima izlaz na luku, rekla je Zoraa Mihajlović i dodala da već postoji garancija od 200 miliona evra za prvu deonicu Niš-Pločnik.Nismo razmišljali o povećanju cene putarineMinistarka Mihajlović je izjavila da se ne razmišlja o povećanju cene putarine od sledeće godine."Nismo o tome do sada razmišljali", rekla je Zorana Mihajlović za Radio-televiziju Srbije povodom najave vršioca dužnosti direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka da će od državnog vrha tražiti povećanje cene putarine od sledeće godine.Ona je kazala da su visine putarina posao Ministarstva finansija i Vlade Srbije, a da direktor Puteva Srbije zna šta je njegov posao i da se nada da će ga raditi.Drobnjak je nedavno rekao da je reč o planiranom povećanju od 10 odsto na svim auto-putevima u Srbiji i naveo da da će o tome razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.