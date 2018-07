Vučić: Prvi put smo na malom tragu u slučaju ubistva Ivanović

"Prvi put smo na tragu nečemu sto nije nelogično, ali, da li je tačno - to ćemo proveravati", rekao je Vučić odgovarajujći na pitanja novinara u KCS. Upitan da komentariše nedavna hapsenja više lica, koja, prema navodima medija, prištinske vlasti pokušavaju da povežu s ubistvom Ivanovića, Vučić je rekao da bi bilo neozibljno da se tako ponasaju, da on lično jedva čeka da mu tako nesto pošalju, ali da bi to bio samo nastavak prakse, koju,...