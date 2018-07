Stotine ljudi nestale u rušenju brane: Voda odnela 6 sela u Laosu! Ima mrtvih! (foto)

Kolaps na brani na hidroelektrani u provinciji Atapeu je doveo do poplava kroz šest sela, saopštila je tamošnja novinska agencija. Biggest flooding in southern Laos #Attapue #Laos #Flood pic.twitter.com/NfoYtjJsuu — Zeno (@Zeno7Inc) July 24, 2018 "Nekoliko ljudskih života je izgubljeno, a nestalo je nekoliko stotina ljudi", dodaje se. Hundreds missing after dam break in Attapeu Province, Laos. https://t.co/rrb2foWFX4 pic.twitter.com/pFU2p7hGrk...