WTA Moskva: Olga Danilović spasila pet set lopti, pa srušila 49. teniserku sveta (foto)

Mlada srpska teniserka nastavila je da briljira i na turniru u Moskvi, gde je danas ostvarila plasman u četvrtfinale. Veliki uspeh je plasman među osam najboljih na ovom turniru, ali još veći je to što je Danilovićeva spasila pet set lopti i na kraju savladala 49. teniserku na WTA listi, Kaju Kanepi iz Estonije. Olga, koja je do glavnog žreba stigla kao ‘srećni gubitnik’ je to učinila u dva vrlo neizvesna seta, rezultatom 7:6 (7:3), 7:5....