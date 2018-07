Nedimović: U Turskoj o novim kvotama za izvoz goveđeg mesa

On je za Radio-televiziju Srbije rekao da će težiti povećanju izvoza, dodajući da očekuje da do sredine novembra potpuno bude ispunjena postojeća kvota za izvoz goveđeg mesa u Tursku. Turska je krajem prošle godine po Sporazumu o slobodnoj trgovini, odobrila uvoz iz Srbije 5.000 tona junetine. "Sutra idemo da razgovaramo o kvotama za 2019. godinu. Gledaćemo da to povećamo, jer imamo kapacitete. Moraćemo dosta da poradimo na...